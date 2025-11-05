В Краматорске россияне обстреляли спасательную часть

Фото: Краматорская МВА

Утром 5 ноября в 09:10 российские войска нанесли три удара по Краматорску. Под обстрел попала спасательная часть и промышленная зона города

Об этом сообщил начальник Краматорского ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.

По предварительной информации, ранены две женщины – 72 и 66 лет. Им оказывается медицинская помощь.

Сейчас уточняются последствия удара.

Работают все соответствующие службы.

Напомним, в среду, 5 ноября, утром российские оккупанты попали в Запорожский район. Вражеский FPV-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено. В результате атаки получили ранения четверо спасателей.