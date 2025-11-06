Росія близька до найбільшого здобутку за два роки - захоплення Покровська, - WSJ

Росія може бути на межі свого найбільшого територіального здобутку за останні два роки — захоплення міста Покровськ на Донеччині

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає RegioNews.

За даними журналістів, падіння Покровська може стати найсерйознішою поразкою для України з часів боїв за Бахмут і поставити під загрозу сусідній Мирноград.

Видання зазначає, що Росія концентрує на цьому напрямку значні сили, намагаючись просунутися до стратегічно важливих транспортних вузлів Донеччини.

Як повідомлялось, вранці 5 листопада російські війська завдали трьох ударів по Краматорську. Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона міста.