Пересекла границу пешком: детали неожиданного визита Анджелина Джоли в Украину
Актриса и общественный деятель Анджелина Джоли во второй раз посетила Украину с начала полномасштабного вторжения. В этот раз она побывала в прифронтовом Херсоне в роли посла ЮНИСЕФ
Об этом пишет Politico со ссылкой на украинского чиновника, передает RegioNews.
Отмечается, что неанонсированный визит стал неожиданностью для украинских властей и оказался в центре внимания из-за инцидента с участием сотрудников ТЦК.
По данным Politico, Джоли пересекла границу пешком. Это уже ее второй визит в Украину после февраля 2022 – раньше она посетила Львов.
Как известно, во время визита произошел инцидент на блокпоста с водителем звезды, который оказался военным резервистом.
Николаевский ТЦК подтвердил факт инцидента и сообщил, что водителю было приказано явиться на военную переподготовку. Детали ситуации выясняются, официальных подтверждений нет.
Сухопутные войска ВСУ сначала обнародовали, а затем удалили заявление, будто бы водитель был мобилизованным, добавив, что пока не могут подтвердить или опровергнуть детали инцидента. Представитель Джоли отказался от комментариев.
Напомним, во вторник, 4 ноября, американская актриса приехала в Херсон с благотворительным визитом. По предварительным данным, Джоли посетила медицинские учреждения и приняла участие в программах гуманитарной поддержки, направленных на помощь местному населению.