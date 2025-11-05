Охранника Анджелины Джоли действительно забрали в ТЦК и хотели мобилизовать
Во время поездки в Херсон актриса Анджелина Джоли посетила ТЦК, чтобы забрать своего охранника
Нардеп Алексей Гончаренко подтвердил инцидент, сообщает RegioNews.
"Об охраннике Джоли – подтверждаю, это правда. Его действительно забрали в ТЦК и хотели мобилизовать", – написал он.
Впоследствии нардеп подверг критике действующую власть за этот инцидент.
"Представьте! Владимир Александрович Зеленский построил страну, в которую приезжает всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли, но ее охранника хотят мобилизовать и она Лично едет в ТЦК его забирать! Вот это страна свободных людей!" – добавил Гончаренко.
Ранее мы сообщали о том, что во время поездки в Херсон актриса Анджелина Джоли якобы посетила Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Николаевской области.