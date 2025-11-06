Перетнула кордон пішки: деталі несподіваного візиту Анджеліна Джолі до України

Фото: з відкритих джерел

Акторка та громадська діячка Анджеліна Джолі вдруге відвідала Україну з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу вона побувала в прифронтовому Херсоні в ролі посла ЮНІСЕФ

Про це пише Politico з посиланням на українського топпосадовця, передає RegioNews.

Зазначається, що неанонсований візит став несподіванкою для української влади та опинився в центрі уваги через інцидент за участю співробітників ТЦК.

За даними Politico, Джолі перетнула кордон пішки. Це вже її другий візит до України після лютого 2022 року – раніше вона відвідала Львів.

Анджеліна Джолі в Херсоні, 5 листопада 2025 року. Скриншот зі сторінки в X (Twitter)

Як відомо, під час візиту стався інцидент на блокпосту з водієм зірки, який виявився військовим резервістом.

Миколаївський ТЦК підтвердив виданню факт інциденту та повідомив, що водію було наказано з’явитися на військову перепідготовку. Деталі ситуації наразі з'ясовуються, офіційних підтверджень немає.

Сухопутні війська ЗСУ спершу оприлюднили, а потім видалили заяву, нібито водій був мобілізованим, додавши, що наразі не можуть підтвердити чи спростувати деталі інциденту. Представник Джолі від коментарів відмовився.

Нагадаємо, у вівторок,4 листопада, американська акторка приїхала до Херсона з благодійним візитом. За попередніми даними, Джолі відвідала медичні заклади та взяла участь у програмах гуманітарної підтримки, спрямованих на допомогу місцевому населенню.