Анджелина Джоли в Херсоне: актриса не освобождала охранника, а попросилась в туалет в ТЦК - СМИ
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
Завтра в Украине без осадков и до +16
05 ноября 2025, 20:00

Анджелина Джоли в Херсоне: актриса не освобождала охранника, а попросилась в туалет в ТЦК - СМИ

05 ноября 2025, 20:00
иллюстративное фото: из открытых источников
українською мовою

В СМИ со ссылкой на источники в Сухопутных войсках поделились новыми подробностями ситуации с охранником Анджелины Джоли

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как сообщили журналистам источники в командовании Сухопутных войск, военнослужащие ТЦК действительно задерживали охранника голливудской актрисы. Однако отметили, что это не было силовое задержание. Также они заметили, что актриса якобы просто хотела воспользоваться туалетом.

"С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК и СП. Заехала и попросилась в уборную. Относительно ее охранника — это офицер запаса. Насильно его никто не задерживал. Его пригласили посетить ТЦК и СП. Установили его личность, после чего он спокойно уехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона", - говорят журналистам источники в командовании Сухопутных войск.

Напомним, 5 ноября голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон. В СМИ сообщали, что она якобы посетила ТЦК, поскольку ее автомобили останавливали для проверки. Впоследствии появились сообщения, что ее охранника забрали в ТЦК.

