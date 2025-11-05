Фото: Телеграмм/Ху..ый Херсон

Актриса Анджелина Джоли прибыла в Херсон, чтобы поддержать медицинские учреждения и местные гуманитарные инициативы

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Американская актриса, режиссер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли приехала в Херсон с благотворительным визитом. Согласно предварительным данным, актриса посетила медицинские учреждения и приняла участие в программах гуманитарной поддержки, направленных на помощь местному населению.

Фото: Труха/Херсон

Отмечается, что визит проходит в рамках инициативы по оказанию помощи детям и семьям, пострадавшим в результате военных действий. Детали программы и перечень посетивших Джоли объектов пока уточняются.

Местные СМИ сообщают, что актриса пообщалась с медицинским персоналом и представителями общественных организаций, а также ознакомилась с потребностями региона в сфере здравоохранения.

В настоящее время уточняется дополнительная информация о ходе благотворительного визита и результатах встреч актрисы с местными учреждениями.

