15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 16:50

Звезда Голливуда Анджелина Джоли приехала в Херсон с гуманитарной миссией

05 ноября 2025, 16:50
Фото: Телеграмм/Ху..ый Херсон
Актриса Анджелина Джоли прибыла в Херсон, чтобы поддержать медицинские учреждения и местные гуманитарные инициативы

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Американская актриса, режиссер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли приехала в Херсон с благотворительным визитом. Согласно предварительным данным, актриса посетила медицинские учреждения и приняла участие в программах гуманитарной поддержки, направленных на помощь местному населению.

Фото: Труха/Херсон

Отмечается, что визит проходит в рамках инициативы по оказанию помощи детям и семьям, пострадавшим в результате военных действий. Детали программы и перечень посетивших Джоли объектов пока уточняются.

Местные СМИ сообщают, что актриса пообщалась с медицинским персоналом и представителями общественных организаций, а также ознакомилась с потребностями региона в сфере здравоохранения.

В настоящее время уточняется дополнительная информация о ходе благотворительного визита и результатах встреч актрисы с местными учреждениями.

Напомним, в Харькове завершили восстановление одной из поврежденных россиянами школ, создав сертифицированное укрытие на более чем 250 учеников. Учреждение получило новые окна, отремонтированную крышу и модернизированное укрытие, адаптированное к современным стандартам безопасности, что позволило восстановить обучение в две смены.

