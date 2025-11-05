Анджелина Джоли ездила в Николаевский ТЦК, чтобы освободить своего охранника – СМИ

иллюстративное фото: из открытых источников

Во время поездки в Херсон актриса Анджелина Джоли якобы посетила Территориальный центр комплектования в Николаевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что два автомобиля актрисы остановили на блокпосте возле Южноукраинска. Военнослужащие ТЦК заявили, что у одного из охранников возникли проблемы с документами, после чего его увезли уточнять данные.

Джоли лично приехала в ТЦК, чтобы попросить отпустить своего охранника.

Официальных комментариев от актрисы или украинских военных пока нет.

Как сообщалось, звезда Голливуда Анджелина Джоли приехала в Херсон с гуманитарной миссией. Она посетила медицинские учреждения и приняла участие в программах гуманитарной поддержки, направленных на помощь местному населению.