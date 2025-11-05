Украинцы жалуются на действия ТЦК во время мобилизации: омбудсман получил около 5 тысяч обращений

Иллюстративное фото: из открытых источников

С начала 2025 года украинцы подали почти 5 тысяч обращений к омбудсману Дмитрию Лубинцу по поводу нарушения их прав сотрудниками ТЦК и СП во время мобилизации

Об этом говорится в ответе Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека по запросу издания "Украинская правда", передает RegioNews.

"С 1 января по 29 октября 2025 года получено почти 5 тысяч обращений по поводу нарушений сотрудниками ТЦК и СП прав военнообязанных во время мобилизации", – говорится в сообщении.

Для сравнения, за весь 2024 год зафиксировано более 3,4 тысяч таких жалоб, в 2023 году – более 500, а в 2022 году – только 18.

Напомним, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека требует проверить правомерность мобилизации бывшего полицейского Ивана Белецкого

Инцидент произошел 25 августа в Ужгороде, когда ветерана и бывшего полицейского Ивана Белецкого задержала группа неизветных у масках и посадила в авто.

В Закарпатском территориальном центре комплектования сообщили, что Белецкий находился в розыске из-за неподачи обновленных данных после увольнения из полиции за нарушение дисциплины.

