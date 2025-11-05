13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
12:47  05 листопада
На Вінниччині мікроавтобус зіткнувся із легковиком: загинула жінка
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
05 листопада 2025, 12:46

Українці скаржаться на дії ТЦК під час мобілізації: омбудсман отримав майже 5 тисяч звернень

05 листопада 2025, 12:46
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
З початку 2025 року українці подали майже 5 тисяч звернень до омбудсмана Дмитра Лубінця щодо порушення їхніх прав співробітниками ТЦК та СП під час мобілізації

Про це йдеться у відповіді Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини на запит видання "Українська правда", передає RegioNews.

"З 1 січня по 29 жовтня 2025 року отримано майже 5 тисяч звернень щодо порушень співробітниками ТЦК та СП прав військовозобовʼязаних під час мобілізації", – йдеться у повідомленні.

Для порівняння, за весь 2024 рік зафіксовано понад 3,4 тисячі таких скарг, у 2023 році – більше ніж 500, а у 2022 році – лише 18.

Нагадаємо, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини вимагає перевірити правомірність мобілізації колишнього поліцейського Івана Белецького.

Інцидент стався 25 серпня в Ужгороді, коли ветерана та колишнього поліцейського Івана Белецького затримала група невідомих у масках і посадила в авто.

У Закарпатському територіальному центрі комплектування повідомили, що Белецький перебував у розшуку через неподання оновлених даних після звільнення з поліції за порушення дисципліни.

Читайте також: Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує

Україна війна омбудсман мобілізація звернення Дмитро Лубінець
