РФ применяет реактивные планеры на авиабомбах для ударов по Украине

Иллюстративное фото: УНН

Российские войска начали использовать реактивные планеры на авиабомбах советского производства для поражения целей на значительном расстоянии в Украине

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times, передает RegioNews.

По словам заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, некоторые авиабомбы оснащены реактивным двигателем, позволяющим увеличить дальность полета до 200 км.

Так, в октябре 2025 подобный боеприпас применяли при ударе по Полтавщине. В одной из бомб был турбореактивный двигатель китайского производства стоимостью около 18 000 долларов.

Еще одним случаем применения такого боеприпаса стал удар по Днепру бомбой "Гром-Е1" – модернизированной версией планерного боеприпаса "Гром".

По данным украинских чиновников, реактивные бомбы впервые в прошлом месяце были применены на юге Украины, выпущенные из самолетов, пролетающих над Черным морем.

Кроме того, россияне модернизировали баллистические ракеты, теперь могут уклоняться даже от систем ПВО Patriot.

Напомним, по данным Минобороны, осенью россияне резко увеличили количество ударов по управляемым авиационным бомбам по территории Украины. В частности, в октябре оккупанты сбросили более 5 тысяч КАБ.