Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попаданий возник пожар летней кухни и хозяйственного здания. Также повреждены несколько частных домов и две легковушки.

Известно о трех травмированных – мужчинах 79 и 77 лет и 73-летней женщине. Пострадавших госпитализировали.

Напомним, в ночь на 5 ноября россияне атаковали три района Днепропетровщины. Повреждена инфраструктура, частные дома и газопровод.