Россияне атаковали дронами город на Черниговщине: есть повреждения и пострадавшие
Ночью 5 ноября российские военные атаковали беспилотниками город Новгород-Северский
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попаданий возник пожар летней кухни и хозяйственного здания. Также повреждены несколько частных домов и две легковушки.
Известно о трех травмированных – мужчинах 79 и 77 лет и 73-летней женщине. Пострадавших госпитализировали.
Напомним, в ночь на 5 ноября россияне атаковали три района Днепропетровщины. Повреждена инфраструктура, частные дома и газопровод.
На Харьковщине будут судить бывших правоохранителей за госизмену и сотрудничество с оккупантами
05 ноября 2025, 09:56
