РФ застосовує реактивні планери на авіабомбах для ударів по Україні

Ілюстративне фото: УНН

Російські війська почали використовувати реактивні планери на авіабомбах радянського виробництва для ураження цілей на значній відстані в Україні

Про це повідомляє УНН із посиланням на Financial Times, передає RegioNews.

За словами заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, деякі авіабомби оснащені реактивним двигуном, що дозволяє збільшити дальність польоту до 200 км.

Так, у жовтні 2025 року подібний боєприпас застосовували під час удару по Полтавщині. В одній із бомб був турбореактивний двигун китайського виробництва вартістю близько $18 000.

Ще одним випадком застосування такого боєприпасу став удар по Дніпру бомбою "Гром-Е1" – модернізованою версією планерного боєприпасу "Гром".

За даними українських чиновників, реактивні бомби вперше минулого місяця були застосовані на півдні України, випущені з літаків, що пролітали над Чорним морем.

Окрім того, росіяни модернізували балістичні ракети, які тепер можуть ухилятися навіть від систем ППО Patriot.

Нагадаємо, за даними Міноборони, восени росіяни різко збільшили кількість ударів керованими авіаційними бомбами по території України. Зокрема, у жовтні окупанти скинули понад 5 тисяч КАБів.