Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 ноября российская армия атаковала Украину 80 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 61 вражеский БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 беспилотников на семи локациях, а также падение обломков дрона на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Напомним, в ночь на 5 ноября россияне атаковали три района Днепропетровщины. Повреждена инфраструктура, частные дома и газопровод.