04 ноября 2025, 14:08

РФ в октябре сбросила на Украину рекордное количество КАБов

04 ноября 2025, 14:08
Читайте також українською мовою
фото: glavcom.ua
Читайте також
українською мовою

В октябре 2025 года россияне резко увеличили количество ударов управляемыми авиационными бомбами по территории Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Как сообщили в Минобороны, в октябре на территорию Украины было сброшено более 5 тысяч КАБ.

"За месяц – более 5 328 КАБ по позициям наших войск и прифронтовых городах", – говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что это самое большое количество сброшенных КАБов за месяц с начала 2025 года.

"Воздушный террор растет: за 10 месяцев враг уже сверг около 40 тысяч авиабомб – столько же, сколько за весь прошлый год", – добавили в ведомстве.

Ранее народный депутат Украины Василий Мокан заявил, что новые КАБы способны достигать окрестностей Киева. Тем самым россияне создают дополнительную угрозу столице.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
