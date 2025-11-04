РФ в октябре сбросила на Украину рекордное количество КАБов

фото: glavcom.ua

В октябре 2025 года россияне резко увеличили количество ударов управляемыми авиационными бомбами по территории Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Как сообщили в Минобороны, в октябре на территорию Украины было сброшено более 5 тысяч КАБ.

"За месяц – более 5 328 КАБ по позициям наших войск и прифронтовых городах", – говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что это самое большое количество сброшенных КАБов за месяц с начала 2025 года.

"Воздушный террор растет: за 10 месяцев враг уже сверг около 40 тысяч авиабомб – столько же, сколько за весь прошлый год", – добавили в ведомстве.

Ранее народный депутат Украины Василий Мокан заявил, что новые КАБы способны достигать окрестностей Киева. Тем самым россияне создают дополнительную угрозу столице.