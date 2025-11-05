08:39  05 ноября
В Хмельницком из-за смерти пациентки будут судить нейрохирурга
08:18  05 ноября
800 тыс. грн за чужую землю: киевлянину светит до 8 лет заключения
07:21  05 ноября
В Киевской области задержали мужчину, который в течение года насиловал несовершеннолетних падчериц
05 ноября 2025, 09:56

Россияне атаковали FPV-дроном микроавтобус на Запорожье: ранены четверо спасателей

05 ноября 2025, 09:56
Иллюстративное фото: из открытых источников
В среду, 5 ноября, утром российские оккупанты атаковали Запорожский район

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

    Вражеский FPV-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено.

    В результате атаки получили ранения четверо спасателей – им оказывается вся необходимая помощь.

    Напомним, ночью 5 ноября россияне датаковали дронами город на Черниговщине. Есть повреждения, известно о трех пострадавших.

    Запорожская область война обстрелы беспилотники FPV-дрон пострадавшие спасатели
    31 октября 2025
    Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
    Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
    27 октября 2025
    Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
    У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
    16 октября 2025
    Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
    Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
    15 октября 2025
    Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
    Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
    На Харьковщине будут судить бывших правоохранителей за госизмену и сотрудничество с оккупантами
    05 ноября 2025, 11:26
    В Киеве мужчина перевозил "Шахед" на крыше автомобиля
    05 ноября 2025, 11:17
    Из-за обстрелов россиян часть Сум осталась без света
    05 ноября 2025, 10:54
    В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа
    05 ноября 2025, 10:50
    Россияне атаковали энергообъекты в трех областях – Минэнерго
    05 ноября 2025, 10:38
    Им угрожали депортацией и даже призывом: Украина вернула еще одну группу детей из оккупации
    05 ноября 2025, 10:35
    Жители Харьковщины могут получить увеличенные микрогранты на собственный бизнес
    05 ноября 2025, 10:24
    Задержание агента ФСБ: работник СТО наводил удары россиян по энергетической инфраструктуре Киева
    05 ноября 2025, 10:22
    Решения "сверху" без диалога: как власть сама провоцирует негатив
    05 ноября 2025, 10:13
    07 августа 2025
    Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
    06 августа 2025
    Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
    05 августа 2025
    Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
    Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
    Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
