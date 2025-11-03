За время войны в Украине погибли 116 журналистов, 26 – в плену РФ

Иллюстративное фото: из открытых источников

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 116 журналистов, из них 18 – непосредственно при исполнении профессиональных обязанностей

Об этом сообщил Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию, передает RegioNews.

Среди погибших – не только украинские, но и иностранные репортеры, которые рисковали жизнью, чтобы мир узнал правду о российской агрессии.

Сейчас в плену находятся по меньшей мере 26 гражданских украинских медийщиков и один журналист, который присоединился к Силам обороны.

Национальный комитет призвал международных партнеров:

требовать от РФ прекращения преследований и освобождения пленных;

разработать эффективный механизм привлечения к ответственности виновных в убийствах, преследованиях и пытках журналистов;

создать независимые международные следственные группы для расследования преступлений против медийщиков, в том числе на оккупированных территориях;

наладить координацию между международными структурами и правоохранительными органами;

усилить финансовую, техническую и экспертную поддержку организаций, документирующих преступления против журналистов и оказывающих им правовую и психологическую помощь;

разработать международные стандарты реагирования на информационные атаки, дезинформацию и гендерное насилие против журналистов;

осуждать любые попытки легитимизировать деятельность государственных пропагандистов под предлогом журналистики.

Напомним, 23 октября в Краматорске съемочная группа телеканала украинского иновещания FREEДОМ попала под обстрел российского БПЛА "Ланцет". В результате вражеской атаки погибли военная корреспондентка Алена Грамова (Губанова) и оператор Евгений Кармазин.