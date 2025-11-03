08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
08:16  03 ноября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: Высший совет правосудия согласовал арест судьи
08:11  03 ноября
В Кировоградской области из реки достали тело погибшей женщины
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 11:24

За время войны в Украине погибли 116 журналистов, 26 – в плену РФ

03 ноября 2025, 11:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 116 журналистов, из них 18 – непосредственно при исполнении профессиональных обязанностей

Об этом сообщил Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию, передает RegioNews.

Среди погибших – не только украинские, но и иностранные репортеры, которые рисковали жизнью, чтобы мир узнал правду о российской агрессии.

Сейчас в плену находятся по меньшей мере 26 гражданских украинских медийщиков и один журналист, который присоединился к Силам обороны.

Национальный комитет призвал международных партнеров:

  • требовать от РФ прекращения преследований и освобождения пленных;
  • разработать эффективный механизм привлечения к ответственности виновных в убийствах, преследованиях и пытках журналистов;
  • создать независимые международные следственные группы для расследования преступлений против медийщиков, в том числе на оккупированных территориях;
  • наладить координацию между международными структурами и правоохранительными органами;
  • усилить финансовую, техническую и экспертную поддержку организаций, документирующих преступления против журналистов и оказывающих им правовую и психологическую помощь;
  • разработать международные стандарты реагирования на информационные атаки, дезинформацию и гендерное насилие против журналистов;
  • осуждать любые попытки легитимизировать деятельность государственных пропагандистов под предлогом журналистики.

Напомним, 23 октября в Краматорске съемочная группа телеканала украинского иновещания FREEДОМ попала под обстрел российского БПЛА "Ланцет". В результате вражеской атаки погибли военная корреспондентка Алена Грамова (Губанова) и оператор Евгений Кармазин.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война РФ плен журналисты Нацсовет
Россияне снова ударили по сельхозпредприятию на Черниговщине: последствия
03 ноября 2025, 09:54
По Харькову и области били КАБами и "шахедами": ранены пятеро человек
03 ноября 2025, 09:22
"Искандеры", "Кинжалы" и "шахеды": чем РФ атаковала Украину ночью 3 ноября
03 ноября 2025, 08:45
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Кривом Роге мужчина бросил гранату прямо посреди улицы: по дороге разлетелись обломки стекла.
03 ноября 2025, 12:20
В Полтавской области разоблачили незаконную приватизацию 100 гектаров нацпарка: подозревают чиновников
03 ноября 2025, 12:18
На Прикарпатье нетрезвый водитель BMW вызвал смертельное ДТП: погиб 35-летний мужчина
03 ноября 2025, 12:07
Расставлял "видеоловушки", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ: СБУ задержала 18-летнего российского агента
03 ноября 2025, 11:53
Писал дочери в РФ: в Харьковской области мужчина "сливал" данные украинских военных
03 ноября 2025, 11:45
Россияне обстреляли Берислав: зафиксированы пять "прилетов"
03 ноября 2025, 11:33
Укрзализныця и будущие войны популистов-патерналистов
03 ноября 2025, 11:16
В Кривом Роге судили мужчину, который помогал устроить теракт
03 ноября 2025, 11:05
ГБР передало в суд дело против нардепа за государственную измену и мошенничество
03 ноября 2025, 10:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »