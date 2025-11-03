За час війни в Україні загинули 116 журналістів, 26 – у полоні РФ
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 116 журналістів, з них 18 – безпосередньо під час виконання професійних обов'язків
Про це повідомила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, передає RegioNews.
Серед загиблих – не лише українські, а й іноземні репортери, "які ризикували життям, щоб світ дізнався правду про російську агресію".
Зараз у російському полоні перебувають щонайменше 26 цивільних українських медійників та один журналіст, який долучився до Сил оборони.
Національний комітет закликав міжнародних партнерів:
- вимагати від РФ припинення переслідувань журналістів та звільнення полонених;
- розробити ефективний механізм притягнення до відповідальності винних у вбивствах, переслідуваннях і катуваннях журналістів;
- створити незалежні міжнародні слідчі групи для розслідування злочинів проти медійників, зокрема на окупованих територіях;
- налагодити координацію між міжнародними структурами та українськими правоохоронними органами;
- посилити фінансову, технічну та експертну підтримку організацій, що документують злочини проти журналістів та надають їм правову і психологічну допомогу;
- розробити міжнародні стандарти реагування на інформаційні атаки, дезінформацію та гендерне насильство проти журналістів;
- засуджувати будь-які спроби легітимізувати діяльність державних пропагандистів під виглядом журналістики.
Нагадаємо, 23 жовтня у Краматорську знімальна група телеканалу українського іномовлення FREEДОМ потрапила під обстріл російського БпЛА "Ланцет". Внаслідок ворожої атаки загинули військова кореспондентка Альона Грамова (Губанова) та оператор Євген Кармазін.