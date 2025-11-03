08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
08:16  03 листопада
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Вища рада правосуддя погодила арешт судді
08:11  03 листопада
На Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 11:24

За час війни в Україні загинули 116 журналістів, 26 – у полоні РФ

03 листопада 2025, 11:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 116 журналістів, з них 18 – безпосередньо під час виконання професійних обов'язків

Про це повідомила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, передає RegioNews.

Серед загиблих – не лише українські, а й іноземні репортери, "які ризикували життям, щоб світ дізнався правду про російську агресію".

Зараз у російському полоні перебувають щонайменше 26 цивільних українських медійників та один журналіст, який долучився до Сил оборони.

Національний комітет закликав міжнародних партнерів:

  • вимагати від РФ припинення переслідувань журналістів та звільнення полонених;
  • розробити ефективний механізм притягнення до відповідальності винних у вбивствах, переслідуваннях і катуваннях журналістів;
  • створити незалежні міжнародні слідчі групи для розслідування злочинів проти медійників, зокрема на окупованих територіях;
  • налагодити координацію між міжнародними структурами та українськими правоохоронними органами;
  • посилити фінансову, технічну та експертну підтримку організацій, що документують злочини проти журналістів та надають їм правову і психологічну допомогу;
  • розробити міжнародні стандарти реагування на інформаційні атаки, дезінформацію та гендерне насильство проти журналістів;
  • засуджувати будь-які спроби легітимізувати діяльність державних пропагандистів під виглядом журналістики.

Нагадаємо, 23 жовтня у Краматорську знімальна група телеканалу українського іномовлення FREEДОМ потрапила під обстріл російського БпЛА "Ланцет". Внаслідок ворожої атаки загинули військова кореспондентка Альона Грамова (Губанова) та оператор Євген Кармазін.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна РФ полон журналісти Нацрада
Росіяни знову вдарили по сільгосппідприємству на Чернігівщині: наслідки
03 листопада 2025, 09:54
По Харкову та області били КАБами і "шахедами": поранено п'ятьох
03 листопада 2025, 09:22
"Іскандери", "Кинджали" та "шахеди": чим РФ атакувала Україну вночі 3 листопада
03 листопада 2025, 08:45
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Писав дочці в РФ: на Харківщині чоловік "зливав" дані українських військових
03 листопада 2025, 11:45
Росіяни обстріляли Берислав: зафіксовані п’ять "прильотів"
03 листопада 2025, 11:33
Укрзалізниця і майбутні війни популістів-патерналістів
03 листопада 2025, 11:16
У Кривому Розі судили чоловіка, який допомагав влаштувати теракт
03 листопада 2025, 11:05
ДБР передало до суду справу проти нардепа за держзраду та шахрайство
03 листопада 2025, 10:56
Смертельна ДТП на Київщині: загинули водій та пасажир мотоцикла
03 листопада 2025, 10:52
На кордоні з Польщею запрацювала нова біометрична система: можливі черги
03 листопада 2025, 10:43
Аналітики фіксують просування окупантів на Запоріжжі та Донеччині
03 листопада 2025, 10:34
Нічна атака на Миколаїв: рятувальники показали, як гасили масштабну пожежу
03 листопада 2025, 10:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »