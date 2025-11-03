За час війни в Україні загинули 116 журналістів, 26 – у полоні РФ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 116 журналістів, з них 18 – безпосередньо під час виконання професійних обов'язків

Про це повідомила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, передає RegioNews.

Серед загиблих – не лише українські, а й іноземні репортери, "які ризикували життям, щоб світ дізнався правду про російську агресію".

Зараз у російському полоні перебувають щонайменше 26 цивільних українських медійників та один журналіст, який долучився до Сил оборони.

Національний комітет закликав міжнародних партнерів:

вимагати від РФ припинення переслідувань журналістів та звільнення полонених;

розробити ефективний механізм притягнення до відповідальності винних у вбивствах, переслідуваннях і катуваннях журналістів;

створити незалежні міжнародні слідчі групи для розслідування злочинів проти медійників, зокрема на окупованих територіях;

налагодити координацію між міжнародними структурами та українськими правоохоронними органами;

посилити фінансову, технічну та експертну підтримку організацій, що документують злочини проти журналістів та надають їм правову і психологічну допомогу;

розробити міжнародні стандарти реагування на інформаційні атаки, дезінформацію та гендерне насильство проти журналістів;

засуджувати будь-які спроби легітимізувати діяльність державних пропагандистів під виглядом журналістики.

Нагадаємо, 23 жовтня у Краматорську знімальна група телеканалу українського іномовлення FREEДОМ потрапила під обстріл російського БпЛА "Ланцет". Внаслідок ворожої атаки загинули військова кореспондентка Альона Грамова (Губанова) та оператор Євген Кармазін.