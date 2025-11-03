Россияне снова ударили по сельхозпредприятию на Черниговщине: последствия
За прошедшие сутки, 2 ноября, враг повторно обстрелял сельхозпредприятие в Корюковском районе
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслава Чаус, передает RegioNews.
На этот раз россияне атаковали предприятие в Минской громаде беспилотниками. В результате вражеского удара загорелся ангар – пожар ликвидировали. В ночь на 2 ноября россияне атаковали это предприятие баллистическими ракетами.
В Нежине из-за удара БпЛА повреждены админздания.
Чаус добавил, что под вражеские обстрелы постоянно попадают пограничные громады. За минувшие сутки в области зафиксировали 54 удара (121 взрыв).
Напомним, под утро 3 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Днепру. Повреждено предприятие, возник пожар.
