Фото: ОВА

За прошедшие сутки, 2 ноября, враг повторно обстрелял сельхозпредприятие в Корюковском районе

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслава Чаус, передает RegioNews.

На этот раз россияне атаковали предприятие в Минской громаде беспилотниками. В результате вражеского удара загорелся ангар – пожар ликвидировали. В ночь на 2 ноября россияне атаковали это предприятие баллистическими ракетами.

В Нежине из-за удара БпЛА повреждены админздания.

Чаус добавил, что под вражеские обстрелы постоянно попадают пограничные громады. За минувшие сутки в области зафиксировали 54 удара (121 взрыв).

Напомним, под утро 3 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Днепру. Повреждено предприятие, возник пожар.