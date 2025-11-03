В Украине запретили 4-й сезон "Игры престолов": все из-за россиянина

Фото: из открытых источников

Украинские стриминговые сервисы начали удалять из своих каталогов фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова

Об этом сообщает RegioNews.

Еще в конце августа этого года россиянин был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Как сообщают пользователи соцсетей, изменения уже видны на популярных украинских платформах.

Таким образом, сервисы выполнили решение Минкульта, принятое 21 августа.

Инициатором внесения Колокольникова в "черный список" выступила Служба безопасности Украины. В СБУ отметили, что актер поддерживал кремлевские нарративы, участвовал в съемках проектов, профинансированных российским государством, и не осудил полномасштабную агрессию РФ против Украины.

После обновления списка украинских стримингов начали исчезать популярные проекты с участием актера – в частности:

четвертый сезон "Игры престолов",

третий сезон "Белого лотоса",

фильм Кристофера Нолана "Тенет";

супергеройский экшн "Крейвен".

Как пишут "Буквы", Госкино обратилось к дистрибьюторам и медиагруппам с распоряжением о снятии контента с Колокольниковым из эфиров и онлайн-библиотек. В то же время, продолжаются переговоры с международными компаниями, чтобы ограничить доступ к этим проектам для украинских пользователей на мировых стримингах.

Юрий Колокольников: что о нем известно

Юрий Андреевич Колокольников – российский и канадский актер театра и кино.

Родился 15 декабря 1980 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ.

Мировую известность получил благодаря роли Стирра в 4-м сезоне культового сериала "Игра престолов".

Также известен с участием в фильмах "Тенет" Кристофера Нолана, "Телохранитель киллера", сериалах "Американц", "Белый лотос", "Хантер-киллер" и других международных проектах.

В то же время Колокольников активно снимался в российских фильмах, в том числе в проектах, профинансированных государством РФ. После начала полномасштабной войны он не осудил агрессию России против Украины и продолжил работу в российской киноиндустрии.

Напомним, летом украинские музыканты и общественная организация "Украинское Агентство по Авторским и Смежным Правам" просили государственные органы начать диалог со стриминговыми платформами, чтобы заблокировать загрузку российской музыки на территории Украины.