08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
08:16  03 листопада
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Вища рада правосуддя погодила арешт судді
08:11  03 листопада
На Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки
03 листопада 2025, 09:58

В Україні заборонили 4-й сезон "Гри престолів": усе через росіянина

03 листопада 2025, 09:58
Фото: з відкритих джерел
Українські стримінгові сервіси почали видаляти зі своїх каталогів фільми та серіали за участю російського актора Юрія Колокольнікова

Про це інформує RegioNews.

Ще в кінці серпня цього року росіянина було внесено до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

Як повідомляють користувачі соцмереж, зміни вже видно на популярних українських платформах.

Таким чином сервіси виконали рішення Мінкульту, ухвалене 21 серпня.

Ініціатором внесення Колокольнікова до "чорного списку" виступила Служба безпеки України. У СБУ зазначили, що актор підтримував кремлівські наративи, брав участь у зйомках проєктів, профінансованих російською державою, і не засудив повномасштабну агресію РФ проти України.

Після оновлення списку з українських стримінгів почали зникати популярні проєкти за участю актора – зокрема:

  • четвертий сезон "Гри престолів",
  • третій сезон "Білого лотоса",
  • фільм Крістофера Нолана "Тенет";
  • супергеройський екшн "Крейвен".

Як пишуть "Букви", Держкіно звернулося до дистриб’юторів і медіагруп із розпорядженням про зняття контенту з Колокольніковим із ефірів та онлайн-бібліотек. Водночас тривають переговори з міжнародними компаніями, щоб обмежити доступ до цих проєктів для українських користувачів на світових стримінгах.

Юрій Колокольніков: що про нього відомо

Юрій Андрійович Колокольніков – російський і канадський актор театру та кіно.

Народився 15 грудня 1980 року в Москві. Закінчив Школу-студію МХАТ.

Світову популярність здобув завдяки ролі Стирра у 4-му сезоні культового серіалу "Гра престолів".

Також відомий за участю у фільмах "Тенет" Крістофера Нолана, "Тілоохоронець кілера", серіалах "Американц", "Білий лотос", "Хантер-кіллер" та інших міжнародних проєктах.

Водночас Колокольніков активно знімався в російських фільмах, зокрема у проєктах, профінансованих державою РФ. Після початку повномасштабної війни він не засудив агресію Росії проти України та продовжив працювати у російській кіноіндустрії.

Нагадаємо, влітку українські музиканти й громадська організація "Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав" просили державні органи розпочати діалог зі стримінговими платформами, щоб заблокувати завантаження російської музики на території України.

