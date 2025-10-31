19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 23:50

Ценники превышали 200 гривен за килограмм: эксперт объяснила, почему в Украине популярная ягода в этом году значительно подорожала

31 октября 2025, 23:50
Иллюстративное фото
В Украине в этом году малина продемонстрировала рекордно высокие ценники. Это объясняют рекордно коротким сезоном

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Эксперт плодоовощного рынка Ксения Гусева напомнила, что сезон стартовал с уровня 250-360 гривен за килограмм. Завершали сезон в среднем с 90-180 гривен за килограмм. Дешевле 90 гривен за килограмм малина не опускалась. При этом в розницу цена не опускалась менее 250-280 гривен за килограмм.

В прошлом году цены значительно отличались. Тогда сезон начинался с 80-150 гривен за килограмм, а завершалось 70-100 гривен за килограмм.

"Увеличение цены вызвало в первую очередь нынешний рекордно короткий сезон малины. Ею торговали лишь пять-шесть недель", - говорит эксперт.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что в этом году Украина потеряла около 50% урожая ягод. В частности причиной стали заморозки и другие погодные риски.

цены фрукты урожай
31 октября 2025
07 августа 2025
