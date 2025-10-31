Иллюстративное фото

В Украине в этом году малина продемонстрировала рекордно высокие ценники. Это объясняют рекордно коротким сезоном

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Эксперт плодоовощного рынка Ксения Гусева напомнила, что сезон стартовал с уровня 250-360 гривен за килограмм. Завершали сезон в среднем с 90-180 гривен за килограмм. Дешевле 90 гривен за килограмм малина не опускалась. При этом в розницу цена не опускалась менее 250-280 гривен за килограмм.

В прошлом году цены значительно отличались. Тогда сезон начинался с 80-150 гривен за килограмм, а завершалось 70-100 гривен за килограмм.

"Увеличение цены вызвало в первую очередь нынешний рекордно короткий сезон малины. Ею торговали лишь пять-шесть недель", - говорит эксперт.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что в этом году Украина потеряла около 50% урожая ягод. В частности причиной стали заморозки и другие погодные риски.