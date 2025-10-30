Иллюстративное фото

Более половины украинцев изменили пищевые привычки во время войны. Стало известно, на каких продуктах люди экономят

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Исследовательская компания Gradus на New Food Summit 2025 представила результаты третьей волны специального исследования, как полномасштабная война влияет на пищевое поведение украинцев. Данные показали, что более 56% украинцев говорят об изменении рациона во время войны.

Основными причинами изменений называют рост цен, психологический стресс и последствия атак, влияющих на быт и ритм жизни. При этом 72% опрошенных граждан снизили затраты на продукты. Особенно это касается восточных и южных областей.

Женщины больше экономят на кондитерских изделиях, а мужчины - на алкоголе. Также более 50% украинцев экономят на рыбе и морепродуктах, конфетах, печенье. 26% граждан экономят на молочных продуктах.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.