Експертка плодоовочевого ринку Ксенія Гусева нагадала, що сезон стартував з рівня 250-360 гривень за кілограм. Завершували сезон в середньому з 90-180 гривень за кілограм. Дешевше 90 гривень за кілограм малина не опускалась. При цьому в роздріб ціна не опускалась менше 250 – 280 гривень за кілограм.

Минулого року ціни значно відрізнялись. Тоді сезон починався з 80-150 гривень за кілограм, а завершувалось 70-100 гривень за кілограм.

"Збільшення ціни викликав насамперед нинішній рекордно короткий сезон малини. Нею торгували лише п'ять-шість тижнів", - каже експертка.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що цьогоріч Україна втратила близько 50% врожаю ягід. Зокрема, причиною стали заморозки та інші погодні ризики.