19:12  31 жовтня
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 23:50

Цінники перевищували 200 гривень за кілограм: експертка пояснила, чому в Україні популярна ягода цьогоріч значно подорожчала

31 жовтня 2025, 23:50
Ілюстративне фото
В Україні цьогоріч малина продемонструвала рекордно високі цінники. Це пояснюють рекордно коротким сезоном

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Експертка плодоовочевого ринку Ксенія Гусева нагадала, що сезон стартував з рівня 250-360 гривень за кілограм. Завершували сезон в середньому з 90-180 гривень за кілограм. Дешевше 90 гривень за кілограм малина не опускалась. При цьому в роздріб ціна не опускалась менше 250 – 280 гривень за кілограм.

Минулого року ціни значно відрізнялись. Тоді сезон починався з 80-150 гривень за кілограм, а завершувалось 70-100 гривень за кілограм.

"Збільшення ціни викликав насамперед нинішній рекордно короткий сезон малини. Нею торгували лише п'ять-шість тижнів", - каже експертка.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що цьогоріч Україна втратила близько 50% врожаю ягід. Зокрема, причиною стали заморозки та інші погодні ризики.

ціни фрукти урожай
