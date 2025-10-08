Иллюстративное фото

В 2025 году на Украине был сложный сезон ягод. Почти 50% урожая потеряно

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Анна Луцко, консультант по агрономическим вопросам, объяснила, что причиной стали заморозки и другие погодные риски. При этом производители, сохранившие урожай, смогли достичь рекордных прибылей.

По словам эксперты, наибольшие потери были в Бориспольском районе Киевщины – до 70% урожая голубики погибло еще зимой, а остальное в июле уничтожил град. На Волыни потеряно 80-90% урожая. Это касается даже черники в лесах. Во Львовской области холод повредил около 20% насаждений, но горные плантации спасли часть урожая. Ивано-Франковская область и Закарпатье понесли минимальные потери, до 15%.

В Днепропетровской области потеряли до 30% земляники. Малины также удалось собрать только половину. При этом в Черкасской области сезон прошел почти без потерь.

"Средняя цена на органическую голубику торговой марки BigBlue была выше 200 грн за килограмм. Сейчас за килограмм качественной замороженной малины предлагают 4-4,5 евро, а органической – 5-6,5 евро", - отметила эксперт.

Она также добавила, что в Украине сейчас растет потребление органических ягод.

