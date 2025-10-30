17:43  30 октября
Россияне атаковали телебашню в центре Чернигова
17:35  30 октября
На Полтавщине в ТЦК произошла стрельба, есть раненые
17:27  30 октября
В Киеве на почте взорвалась посылка
30 октября 2025, 23:30

В Украине дорожает морковь: что стало причиной и какие цены в супермаркетах

30 октября 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине подорожала морковь Только за неделю цена изменилась на 12%

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В среднем в Украине сейчас продают морковь за 7-13 гривен за килограмм. В частности, подорожание объясняют тем, что хозяйства придерживают продукцию в ожидании более высокой стоимости.

При этом для реализации предлагают только излишки. В результате на рынке предложение сократилось. В то же время, несмотря на подорожание, если сравнивать с прошлым годом, сейчас цены на 54% меньше.

Сейчас в украинских супермаркетах килограмм моркови стоит следующим образом:

  • Metro 9,90 грн;

  • Auchan 10,90 гривны;

  • Megamarket 15,90 грн;

  • АТБ 9,89 гривны;

  • Сильпо 10,90 гривны;

  • Varus 10,90 грн.

Напомним, помидоры также растут в цене уже третью неделю подряд. Ранее эксперты отметили, что если сравнивать стоимость с прошлой неделей, подорожание на 14%. Причиной, в частности, называют то, что в стационарных теплицах созревание культур сильно замедлилось из-за похолодания.

цены овощи
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Угрожали подвалом и призывали идти в армию РФ: Украина вернула из оккупации еще одного подростка
30 октября 2025, 21:15
Дети погибли, пока мать была в кафе: в Николаевской области судили женщину, которая оставила детей дома ради свидания
30 октября 2025, 20:40
Во Львовской области мужчина из-за ссоры напал на знакомого с ножом
30 октября 2025, 20:25
В Днепропетровской области 19-летний парень поджег авто за деньги
30 октября 2025, 19:55
Круглосуточные ограничения электроэнергии: в Укрэнерго предупредили украинцев о графиках отключений на 31 октября
30 октября 2025, 19:35
На Прикарпатье адвокат "продавал" инвалидность уклонистам и возможность служить в тылу
30 октября 2025, 18:55
Украинцев предупредили о важных изменениях в маршруте поезда Варшава-Киев
30 октября 2025, 18:45
Названа одна из возможных причин стрельбы в Кременчугском РТЦК в Полтавской области
30 октября 2025, 18:33
Задушил во время ссоры: на Волыни мужчина убил собственную жену
30 октября 2025, 18:20
