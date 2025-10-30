Иллюстративное фото

В Украине подорожала морковь Только за неделю цена изменилась на 12%

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В среднем в Украине сейчас продают морковь за 7-13 гривен за килограмм. В частности, подорожание объясняют тем, что хозяйства придерживают продукцию в ожидании более высокой стоимости.

При этом для реализации предлагают только излишки. В результате на рынке предложение сократилось. В то же время, несмотря на подорожание, если сравнивать с прошлым годом, сейчас цены на 54% меньше.

Сейчас в украинских супермаркетах килограмм моркови стоит следующим образом:

Metro 9,90 грн;

Auchan 10,90 гривны;

Megamarket 15,90 грн;

АТБ 9,89 гривны;

Сильпо 10,90 гривны;

Varus 10,90 грн.

Напомним, помидоры также растут в цене уже третью неделю подряд. Ранее эксперты отметили, что если сравнивать стоимость с прошлой неделей, подорожание на 14%. Причиной, в частности, называют то, что в стационарных теплицах созревание культур сильно замедлилось из-за похолодания.