29 октября 2025, 23:50

В Украине резко дорожает рапс: что стало причиной

29 октября 2025, 23:50
Фото из открытых источников
В Украине в этом году ощутимо дорожает рапс. В частности, среди причин называют повышенный спрос среди компаний, занимающихся поставками за границу

Об этом сообщает "24 канал", передает RegioNews.

В Украине сократилось предложение рапса. Это привело к росту стоимости со стороны перерабатывающих предприятий.

"Цены на условиях СРТ-предприятие в основном находились в пределах 24000 - 24500 гривен за тонну, однако в некоторых случаях достигали 25000 гривен за тонну СРТ. На условиях EXW цены спроса экспортно ориентированных компаний достигали 22500 - 22900 гривен за тонну", - говорят.

При этом отмечается, что темпы поставок рапса за границу ускорились: за 22 дня октября экспортировали 104 тысяч тонн масличной. Это значительно уступает как показателю в аналогичный период прошлого года (416 тысяч тонн), так и среднестатистическому более чем за 15 лет.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

