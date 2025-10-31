В Украине изменились цены на популярный овощ: какие теперь ценники в супермаркетах
В Украине цены на тепличные огурцы снова подорожали. К концу сезона стоимость выросла на 12%
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Причиной удорожания называют сокращение предложения. Аналитики отметили, что украинским производителям до конца сезона удается повышать цены на данную продукцию практически каждый день. Сегодня цена на 12% выше, чем на прошлой неделе.
Цены на тепличные огурцы в среднем в украинских супермаркетах таковы:
-
Novus 159 гривен за килограмм;
-
Metro 124,70 гривны за килограмм;
-
АТБ 105,89 гривны за килограмм;
-
Сильпо 159 гривен за килограмм;
-
Varus 129,90 грн за килограмм.
Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.
