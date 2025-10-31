19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 23:30

В Украине изменились цены на популярный овощ: какие теперь ценники в супермаркетах

31 октября 2025, 23:30
Иллюстративное фото
В Украине цены на тепличные огурцы снова подорожали. К концу сезона стоимость выросла на 12%

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Причиной удорожания называют сокращение предложения. Аналитики отметили, что украинским производителям до конца сезона удается повышать цены на данную продукцию практически каждый день. Сегодня цена на 12% выше, чем на прошлой неделе.

Цены на тепличные огурцы в среднем в украинских супермаркетах таковы:

  • Novus 159 гривен за килограмм;

  • Metro 124,70 гривны за килограмм;

  • АТБ 105,89 гривны за килограмм;

  • Сильпо 159 гривен за килограмм;

  • Varus 129,90 грн за килограмм.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.

31 октября 2025
07 августа 2025
