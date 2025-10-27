Иллюстративное фото

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Если недавно говорили о подорожании картофеля, то сейчас цены начали снижаться. К примеру, если еще в октябре этого года стоимость килограмма в среднем была около 16 гривен, то в прошлом году это было почти 28,5 гривны за килограмм.

"Благодаря более высокому урожаю закупочные цены могут держаться на уровне трехлетнего минимума, что потенциально может обусловить менее заметный рост розничных цен", – говорит генеральный директор компании Pro-Consulting Александр Соколов.

Эксперт Всемирного банка по развитию аграрных ассоциаций и плодоовощеводства Оксана Руженкова отметила, что стоимость украинского картофеля сейчас под писком европейского рынка. Ведь в этом году высокий урожай в Польше и Германии, где установили рекорд за 30 лет.

"Украинский производитель хотел бы продавать картофель по 12 гривен за килограмм (с НДС), но на рынок заходит польский картофель по 6 гривен за килограмм. Это приводит к тому, что отпускная цена по Черниговской области без НДС составляет 8 – 9 гривен, а в Волынской – иногда 5 – 7 гривен", - говорит Оксана Рукса.

Какая средняя стоимость килограмма картофеля в украинских супермаркетах:

Auchan 15,30 гривны;

15,30 гривны; Megamarket 14,90 грн;

14,90 грн; Сильпо 14,20 гривны;

14,20 гривны; АТБ 12,75 гривны;

12,75 гривны; Varus 15,90 грн.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.