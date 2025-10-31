Ілюстративне фото

В Україні ціни на тепличні огірки знову подорожчали. Під завершення сезону вартість зросла на 12%

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Причиною подорожчання називають скорочення пропозиції. Аналітики зазначили, що українським виробникам до кінця сезону вдається підвищувати ціни на цю продукцію практично щодня. Сьогодні ціна на 12% вища, аніж минулого тижня.

Ціни на тепличні огірки в середньому в українських супермаркетах такі:

Novus 159 гривень за кілограм;

Metro 124,70 гривні за кілограм;

АТБ 105,89 гривні за кілограм;

Сільпо 159 гривень за кілограм;

Varus 129,90 гривні за кілограм.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.