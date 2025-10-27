21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 23:00

В Украине дорожают овощи: что больше выросло в цене за неделю

27 октября 2025, 23:00
Фото из открытых источников
В Украине стоимость сезонных овощей продолжает расти. В частности, это касается помидоров, лука, моркови

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Морковь в Украине подорожала до 8-12 гривен за килограмм. Столовая свекла также подорожала: до 8-10 гривен за килограмм. При этом подешевел картофель до 10-12 гривен за килограмм, упали цены на белокочанную капусту до 9-11 гривен за килограмм.

Лук вырос в цене до 8-12 гривен за килограмм. Огурцы снова дорожают: средняя стоимость 90-130 гривен за килограмм. Помидоры подорожали до 45-95 гривен за килограмм. Сладкий перец подорожал до 60–95 гривен за килограмм.

Брокколи подорожали до 45-55 гривен за килограмм. Диапазон цен на цветную капусту сократился до 33-37 гривен за килограмм. В то же время пекинская капуста подешевела до 20-30 гривен за килограмм.

Напомним, что касается помидоров, то они растут в цене уже третью неделю подряд. Ранее эксперты отметили, что если сравнивать стоимость с прошлой неделей, подорожание на 14%. Причиной, в частности, называют то, что в стационарных теплицах созревание культур сильно замедлилось из-за похолодания.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
07 августа 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
