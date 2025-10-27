Фото из открытых источников

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Морковь в Украине подорожала до 8-12 гривен за килограмм. Столовая свекла также подорожала: до 8-10 гривен за килограмм. При этом подешевел картофель до 10-12 гривен за килограмм, упали цены на белокочанную капусту до 9-11 гривен за килограмм.

Лук вырос в цене до 8-12 гривен за килограмм. Огурцы снова дорожают: средняя стоимость 90-130 гривен за килограмм. Помидоры подорожали до 45-95 гривен за килограмм. Сладкий перец подорожал до 60–95 гривен за килограмм.

Брокколи подорожали до 45-55 гривен за килограмм. Диапазон цен на цветную капусту сократился до 33-37 гривен за килограмм. В то же время пекинская капуста подешевела до 20-30 гривен за килограмм.

Напомним, что касается помидоров, то они растут в цене уже третью неделю подряд. Ранее эксперты отметили, что если сравнивать стоимость с прошлой неделей, подорожание на 14%. Причиной, в частности, называют то, что в стационарных теплицах созревание культур сильно замедлилось из-за похолодания.