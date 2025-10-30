Временная защита украинцев в ЕС: Украина готовит постепенное завершение программы

Фото: иллюстративное

Украина совместно с Европейским Союзом работает над планом постепенного завершения действия временной защиты для граждан, находящихся в странах ЕС

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Илона Гавронская во время панельной дискуссии в Брюсселе, передает RegioNews.

По ее словам, процесс завершения действия Директивы ЕС о временной защите должен быть справедливым, предсказуемым и основываться на принципах уважения выбора людей.

"Наша совместная работа с ЕС относительно будущих изменений для украинцев должна базироваться на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве", - отметила Гавронская.

Единство подразумевает поддержку связи украинцев с Родиной и между собой. Достоинство заключается в признании активного участия украинцев в жизни приютивших их стран. Партнерство означает совместную работу с тем, чтобы каждый украинец в ЕС чувствовал себя частью европейского будущего.

Панельная дискуссия в Брюсселе

Гавронская отметила значение социальной сплоченности украинцев как за рубежом, так и в Украине, которая способствует укреплению связей между людьми, общинами и государством. В ходе дискуссии она также встретилась со Специальным представительницей ЕС по украинцам Ильвой Йоханссон и партнерами из правительств стран-членов, с которыми обсуждала создание "Сети единства".

По словам министерши, предоставление убежища украинцам в странах ЕС и помощь в их пребывании были важными шагами, но сейчас приоритетом является переход от временных механизмов к постоянным политикам, которые основываются на партнерстве и взаимоуважении.

Напомним, более половины украинских беженцев в Германии оценивают свою жизнь как неудовлетворительную. Эксперты отмечают, что такой показатель значительно превышает уровень удовлетворенности среди мигрантов из других стран Восточной Европы, что вызывает вопросы адаптации и поддержки украинцев за рубежом.