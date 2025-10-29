Фото: иллюстративное

Большинство украинских беженцев, нашедших убежище в Германии, остаются не совсем довольными своей жизнью в этой стране

Такие данные обнародовал Федеральный институт демографических исследований (BiB), передает RegioNews.

Согласно исследованию, более половины украинцев – 51,4% – отнесли себя в категорию "менее довольных". Для сравнения, среди мигрантов из других восточноевропейских стран этот показатель значительно ниже.

По шкале от 0 до 10 средний уровень удовлетворения украинцев составляет 6,3 балла, в то время как у других иммигрантов – около 7,2. Исследователи объясняют эту разницу тем, что большинство украинцев имеют опыт потери дома, вынужденного переезда и жизни в неопределенности, что естественно влияет на их эмоциональное состояние.

Вместе с тем социологи зафиксировали положительную динамику. Если в 2022 году, вскоре по прибытии, украинцы оценивали свою жизнь в Германии на уровне 5,9 балла, то уже в 2023 году этот показатель вырос до 6,3. Ученые предполагают, что улучшение связано с постепенной интеграцией: овладением немецким языком, переходом к частному жилью и трудоустройством.

Самый низкий уровень удовольствия зафиксирован среди женщин и людей постарше. В частности, среди женщин этот показатель на 0,3 балла ниже, чем у мужчин. Украинцы без партнеров или живущие в общежитиях чаще сообщают о трудностях адаптации, тогда как семьи с детьми и те, кто уже имеет собственное жилье, отмечают лучшие условия жизни и большее удовольствие.

