Фото: CNN

Об этом он рассказал журналистам на борту Air Force One после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, цитирует "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"Об Украине долго говорили. Мы будем работать вместе, чтобы иметь какой-то результат. Мы согласились, что стороны в тупике. И иногда надо дать им воевать, наверное. Безумие. Но он поможет нам и мы будем совместно работать по Украине", – заявил Трамп.

На вопрос об обсуждении покупки российской нефти с Си Цзиньпином Трамп ответил отрицательно.

Как известно, ранее Трамп заявлял, что ему якобы удалось закончить восемь войн, среди которых конфликты в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке и на Ближнем Востоке. По словам президента США, следующей в этом списке может оказаться война России против Украины.

Напомним, Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин обратился к международному сообществу с призывом приложить все возможные усилия для прекращения конфликтов в мире, в том числе войны в Украине.