Тимчасовий захист українців у ЄС: Україна готує поступове завершення програми

Фото: ілюстративне

Україна спільно з Європейським Союзом працює над планом поступового завершення дії тимчасового захисту для громадян, які перебувають у країнах ЄС

Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Ілона Гавронська під час панельної дискусії у Брюсселі, передає RegioNews.

За її словами, процес завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист має бути справедливим, передбачуваним і базуватися на принципах поваги до вибору людей.

"Наша спільна робота з ЄС щодо майбутніх змін для українців має базуватися на трьох ключових принципах: єдності, гідності та партнерстві", – зазначила Гавронська.

Єдність передбачає підтримку зв'язку українців із Батьківщиною та між собою. Гідність полягає у визнанні активної участі українців у житті країн, які їх прихистили. Партнерство означає спільну роботу задля того, щоб кожен українець у ЄС відчував себе частиною європейського майбутнього.

Панельна дискусія у Брюсселі

Гавронська наголосила на значенні соціальної згуртованості українців як за кордоном, так і в Україні, яка сприяє зміцненню зв'язків між людьми, громадами та державою. Під час дискусії вона також зустрілася зі Спеціальною представницею ЄС з питань українців Ільвою Йоханссон та партнерами з урядів країн-членів, з якими обговорювала створення "Мережі єдності".

За словами міністерки, надання прихистку українцям у країнах ЄС та допомога у їхньому перебуванні були важливими кроками, але зараз пріоритетом є перехід від тимчасових механізмів до сталих політик, які ґрунтуються на партнерстві та взаємоповазі.

Нагадаємо, понад половина українських біженців у Німеччині оцінює своє життя як незадовільне. Експерти зазначають, що такий показник значно перевищує рівень задоволеності серед мігрантів з інших країн Східної Європи, що викликає питання щодо адаптації та підтримки українців за кордоном.