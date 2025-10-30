Семерым украинцам объявили подозрения из-за вовлечения детей в российскую "Юнармию

Иллюстративное фото: из открытых источников

Семь гражданам Украины сообщили о подозрении в привлечении детей к российскому военно-патриотическому движению "Юнармия" на оккупированных территориях

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемые действовали в составе организованной группы.

Движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ. Его деятельность была распространена и на оккупированные украинские территории – Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Цель организации – милитаризация детей и воспитание лояльности к РФ.

Следствие установило, что руководитель регионального штаба так называемой "юнармии днр" вместе с шестью подчиненными в течение 2019-2025 годов привлекли более 6 тысяч украинских детей. Им обещали льготы и возможности в вооруженных силах РФ, обучали воспользоваться орудием, проводили строевую подготовку и пропагандистские мероприятия.

Некоторые воспитанники после достижения совершеннолетия вступили в русскую армию и участвовали в боевых действиях против Украины.

В 2022 году Минобороны РФ официально разрешило привлекать членов "Юнармии" к участию в так называемой "спецоперации".

Комитет ООН по правам ребенка в марте 2024 года призвал Россию прекратить политизацию и милитаризацию детей на оккупированных территориях.

За эти преступления предусмотрено до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, на оккупированных территориях россияне продолжают давить на детей. Теперь в школах учеников заставляют петь русский гимн. По словам представителей движения сопротивления "Желтая лента", это происходит в так называемых "кадетских классах" на оккупированной территории Запорожской области.