30 октября
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
30 октября 2025, 13:29

В Украине создали собственный искусственный интеллект

30 октября 2025, 13:29
иллюстративное фото: из открытых источников
Украинские специалисты разработали собственную большую языковую модель (LLM) на базе искусственного интеллекта, которая станет основой для чат-ботов и аналитических систем

Как передает RegioNews, об этом в материале РБК-Украина рассказал глава лаборатории искусственного интеллекта Киевской школы экономики Владимир Кулинич.

По его словам, в Украине есть специалисты, которые уже могут внедрять подобные технологии. В настоящее время наша страна ведет переговоры о возможности поставок передовых чипов от американских компаний.

"Мы идем к тому, что мы будем третьей в мире страной по уровню внедрения ИИ в государстве. Вообще идем к агентивному управлению. Минцифра движется, чтобы давать больше сервисов и пробовать те открытые модели, которые уже существуют в партнерстве с Google, с Meta, дотреновывать их по украинским данным", – отметил Кулинич.

Он отметил, что сейчас в Украине разрабатывают собственную большую языковую модель, которая является основой создания продуктов на базе искусственного интеллекта. Речь идет о чат-ботах, аналитических системах, инструментах автоматизации документооборота, а также голосовых ассистентах.

Напомним, в начале сентября у Дії появился искусственный интеллект. Таким образом, Украина стала первой в мире страной, предоставляющей государственные услуги с помощью искусственного интеллекта.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
