В Украине создали собственный искусственный интеллект

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские специалисты разработали собственную большую языковую модель (LLM) на базе искусственного интеллекта, которая станет основой для чат-ботов и аналитических систем

Как передает RegioNews, об этом в материале РБК-Украина рассказал глава лаборатории искусственного интеллекта Киевской школы экономики Владимир Кулинич.

По его словам, в Украине есть специалисты, которые уже могут внедрять подобные технологии. В настоящее время наша страна ведет переговоры о возможности поставок передовых чипов от американских компаний.

"Мы идем к тому, что мы будем третьей в мире страной по уровню внедрения ИИ в государстве. Вообще идем к агентивному управлению. Минцифра движется, чтобы давать больше сервисов и пробовать те открытые модели, которые уже существуют в партнерстве с Google, с Meta, дотреновывать их по украинским данным", – отметил Кулинич.

Он отметил, что сейчас в Украине разрабатывают собственную большую языковую модель, которая является основой создания продуктов на базе искусственного интеллекта. Речь идет о чат-ботах, аналитических системах, инструментах автоматизации документооборота, а также голосовых ассистентах.

Напомним, в начале сентября у Дії появился искусственный интеллект. Таким образом, Украина стала первой в мире страной, предоставляющей государственные услуги с помощью искусственного интеллекта.