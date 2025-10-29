16:15  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
13:22  29 октября
На Прикарпатье выпало почти метр снега
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 16:25

Жителей оккупированного Запорожья круглогодично будут призывать в российскую армию - СМИ

29 октября 2025, 16:25
Фото: "РИАПівдень"
РФ приняла законопроект, который повлияет на оккупированные территории. В частности, на города и села Запорожской области, которые находятся под временной оккупацией

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Отмечается, что Госдума одобрила непрерывный призыв. Это означает, что украинцы на временно оккупированных территориях смогут забирать в российскую армию без перерывов. То есть с 1 января по 31 декабря.

"Оккупанты лишь обещали не проводить призыв на этих территориях, но на практике все выглядит иначе. Теперь украинцы в оккупации могут оказаться в оккупационной армии в любой день, и это будет "законно" по российским меркам", - отметили журналисты.

Сейчас документ еще должен пройти третье чтение, после чего последует подписание в Совете Федерации и у российского диктатора Путина. При этом РФ также приняла поправку об обязанности призывников появляться в военкомат на электронную повестку дня не позднее, чем через 30 дней с момента его выдачи.

Военнослужащие и призывные комиссии будут должны через пять дней передавать региональным комиссиям документы призывников об отсрочке. Раньше закон не устанавливал таких терминов.

Журналисты объяснили, что в повестках РФ появились сроки явки, чего раньше не было. Через месяц украинцы, которые получат электронные повестки от оккупантов, будут находиться в розыске. Кроме того, российские силовики могут принудительно доставлять людей в военкомат.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях россияне ужесточили проверки и обыски. В частности, давят на местных жителей за донаты ВСУ или критические сообщения в соцсетях.

