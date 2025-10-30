В Одессе женщина сорвала государственный флаг и выбросила его в мусорник: ей светит заключение

Фото: Национальная полиция

Одесские полицейские сообщили о подозрении 35-летней жительнице города, совершившей публичное надругательство над государственным флагом Украины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел возле одного из супермаркетов в Пересыпском районе.

Правоохранители обнаружили видео в популярном мессенджере, на котором женщина среди дня в присутствии прохожих сорвала флаг, закрепленный на фасаде магазина, и выбросила его в помойку.

Следователи начали уголовное производство. Оперативно-розыскные мероприятия установили причастность подозреваемой, которая неоднократно судима за кражи и наркопреступления.

Действия фигурантки квалифицированы по ч. 1 ст. 338 УК Украины. Максимальное наказание, которое ей грозит – три года лишения свободы.

Подозреваемая отказалась объяснять свой поступок.

Напомним, в начале сентября в Кропивницком мужчина сорвал и порвал государственный флаг. Его пытались остановить находившиеся рядом знакомые. Один из них поднял и сохранил флаг до приезда полиции. Событие подтвердил еще один свидетель. 43-летнего правонарушителя задержали.