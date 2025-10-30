12:13  30 жовтня
30 жовтня 2025, 11:41

Сімом українцям оголосили підозри через втягнення дітей у російську "Юнармію"

30 жовтня 2025, 11:41
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
Сімом громадянам України повідомили про підозру у залученні дітей до російського військово-патріотичного руху "Юнармія" на окупованих територіях

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрювані діяли у складі організованої групи.

Рух "Юнармія" створили у 2016 році за ініціативою Міноборони РФ. Його діяльність поширили й на окуповані українські території – Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Мета організації – мілітаризація дітей і виховання лояльності до РФ.

Слідство встановило, що керівник регіонального штабу так званої "юнармії днр" разом із шістьма підлеглими протягом 2019-2025 років залучили понад 6 тисяч українських дітей. Їм обіцяли пільги й кар'єрні можливості у збройних силах РФ, навчали користуватися зброєю, проводили стройову підготовку та пропагандистські заходи.

Деякі вихованці після досягнення повноліття вступили до російської армії та брали участь у бойових діях проти України.

У 2022 році Міноборони РФ офіційно дозволило залучати членів "Юнармії" до участі у так званій "спецоперації".

Комітет ООН з прав дитини у березні 2024 року закликав Росію припинити політизацію та мілітаризацію дітей на окупованих територіях.

За ці злочини передбачено до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на окупованих територіях росіяни продовжують тиснути на дітей. Тепер у школах учнів змушують співати російський гімн. За словами представників руху спротиву "Жовта стрічка", це відбувається в так званих "кадетських класах" на окупованій території Запорізької області.

Росія Україна підозра прокуратура окупанти діти російська армія ТОТ юнармія
