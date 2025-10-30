Масована атака на Україну: росіяни били ракетами, дронами та "Кинджалами"

Ілюстративне фото: Повітряні сили

У ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні й крилаті ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал"

Про це інформує RegioNews з посиланням на Повітряні сили та моніторингові канали.

Перші групи ударних безпілотників почали фіксувати ще ввечері 29 жовтня. Дрони помітили над Чернігівщиною, згодом – над Сумщиною, Харківщиною та іншими регіонами.

Близько 23:00 ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у центрі Чернігова, а після першої ночі дрони прямували на Київ – у столиці працювала ППО.

О 04:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики з Криму.

Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив влучання по гуртожитку: зруйновано кілька поверхів, пошкоджено житлову забудову та об’єкти інфраструктури.

Близько 4-ї ранку ворог запустив по Україні крилаті ракети типу "Калібр" із моря. Вони рухалися через Херсонщину в напрямку Миколаївської області, а згодом – західних регіонів: Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської.

Станом на 05:30 повітряна тривога тривала по всій Україні.

Нагадаємо, в ніч на 29 жовтня російські війська атакували Україну 126 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди".