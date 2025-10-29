Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину 126 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 93 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и других типов, которые атаковали север и восток страны.

В то же время зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 10 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Напомним, в ночь на 29 октября российская армия совершила очередную массированную атаку по Одесщине. Зафиксированы повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.

Почти 27 тысяч семей в Одесской области остаются без света после вражеской атаки.