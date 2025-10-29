Силы ПВО ночью обезвредили 93 из 126 российских дронов: есть попадания на десяти локациях
В ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину 126 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушные атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 93 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и других типов, которые атаковали север и восток страны.
В то же время зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 10 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.
Напомним, в ночь на 29 октября российская армия совершила очередную массированную атаку по Одесщине. Зафиксированы повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.
Почти 27 тысяч семей в Одесской области остаются без света после вражеской атаки.