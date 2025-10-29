11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 10:24

Войска РФ ударили по энергетическим объектам в трех областях, – Минэнерго

29 октября 2025, 10:24
Ночью 29 октября российские войска атаковали энергетику в трех областях Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

"Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей", – говорится в сообщении.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Отмечается, что сегодня графики почасовых отключений действуют в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Кроме того, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

Напомним, в ночь на 29 октября российская армия совершила очередную массированную атаку по Одесщине. Зафиксированы повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.

Почти 27 тысяч семей в Одесской области – без света после вражеской атаки.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Более 50% украинских беженцев в Германии недовольны жизнью – исследование
29 октября 2025, 13:44
Инсульт в Украине: с начала года – более 96 тысяч случаев
29 октября 2025, 13:41
Во Львове готовят к открытию уникальную 3D-школу: завершаются последние работы
29 октября 2025, 13:28
На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября 2025, 13:22
В Киеве разоблачили британского инструктора, который передавал данные об украинских войсках за $6000
29 октября 2025, 13:13
Октябрь завершится в Украине теплой погодой
29 октября 2025, 13:07
Стало известно, сколько войск РФ задействовала для окружения Покровской агломерации в Донецкой области
29 октября 2025, 12:49
В Киеве 39-летний гражданин Турции подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 12:46
После Львова – Ивано-Франковск просит присвоить Фарион звание Героя Украины
29 октября 2025, 12:46
В Черкасской области приговорен военнослужащий к 10 годам за покушение на убийство двух несовершеннолетних
29 октября 2025, 12:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
