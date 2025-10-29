Войска РФ ударили по энергетическим объектам в трех областях, – Минэнерго
Ночью 29 октября российские войска атаковали энергетику в трех областях Украины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.
"Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей", – говорится в сообщении.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Отмечается, что сегодня графики почасовых отключений действуют в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Кроме того, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.
Напомним, в ночь на 29 октября российская армия совершила очередную массированную атаку по Одесщине. Зафиксированы повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.
Почти 27 тысяч семей в Одесской области – без света после вражеской атаки.