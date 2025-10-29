Иллюстративное фото: pixabay

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

"Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей", – говорится в сообщении.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Отмечается, что сегодня графики почасовых отключений действуют в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Кроме того, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

Напомним, в ночь на 29 октября российская армия совершила очередную массированную атаку по Одесщине. Зафиксированы повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.

Почти 27 тысяч семей в Одесской области – без света после вражеской атаки.