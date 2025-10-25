14:05  24 октября
25 октября 2025, 00:30

Украина увеличила импорт риса: сумма превысила 40 тысяч долларов

25 октября 2025, 00:30
Иллюстративное фото
Стало известно, какой в Украину в 2025 году импорт риса. Если сравнивать с прошлым годом, то показатель изменился

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Эксперты отметили, что в период с января по сентябрь 2025 Украина импортировала 77 806 тонн риса. Речь идет о сумме в размере 49,331 млн долларов США. В прошлом году за тот же период импортировали 64 985 тонн риса на сумму 49 345 тысяч долларов США.

Таким образом, в 2025 году импорт риса увеличился на 12871 тонну. При этом стоимость импорта уменьшилась (на 14 тысяч долларов). Эксперты отметили, что это указывает на изменение ценовой политики или структуры поставщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.

16 октября 2025
07 августа 2025
