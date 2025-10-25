Иллюстративное фото

Стало известно, какой в Украину в 2025 году импорт риса. Если сравнивать с прошлым годом, то показатель изменился

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Эксперты отметили, что в период с января по сентябрь 2025 Украина импортировала 77 806 тонн риса. Речь идет о сумме в размере 49,331 млн долларов США. В прошлом году за тот же период импортировали 64 985 тонн риса на сумму 49 345 тысяч долларов США.

Таким образом, в 2025 году импорт риса увеличился на 12871 тонну. При этом стоимость импорта уменьшилась (на 14 тысяч долларов). Эксперты отметили, что это указывает на изменение ценовой политики или структуры поставщиков.

