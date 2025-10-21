19:59  21 октября
В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
18:15  21 октября
Житель Полтавы "заминировал" Верховную Раду: что решил суд
17:22  21 октября
В Киеве больше всего штрафуют "уклонистов"
21 октября 2025, 21:09

В Украине резко возросла выручка изготовителей ювелирных изделий

21 октября 2025, 21:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Выручка изготовителей ювелирных изделий за год выросла в 1,5 раза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные YC.Market.

Как отмечается, по итогам 2024 года в Украине производители ювелирных изделий получили 1,23 млрд грн выручки, в 2023-м – чуть более 770 млн грн.

Наибольшее количество производителей ювелирных изделий зарегистрировано в Харьковской (125), Киевской (108) областях и столице (106). Местом регистрации более 32% из испытуемых юридических лиц Киев (200). Также значительное количество компаний зарегистрировано в Харьковской (79) и Винницкой (51).

Ранее в Нацбанке заявили, что рост экономики Украины замедлился. Улучшение ситуации прогнозируется во втором полугодии.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
