В Украине резко возросла выручка изготовителей ювелирных изделий
Выручка изготовителей ювелирных изделий за год выросла в 1,5 раза
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные YC.Market.
Как отмечается, по итогам 2024 года в Украине производители ювелирных изделий получили 1,23 млрд грн выручки, в 2023-м – чуть более 770 млн грн.
Наибольшее количество производителей ювелирных изделий зарегистрировано в Харьковской (125), Киевской (108) областях и столице (106). Местом регистрации более 32% из испытуемых юридических лиц Киев (200). Также значительное количество компаний зарегистрировано в Харьковской (79) и Винницкой (51).
Ранее в Нацбанке заявили, что рост экономики Украины замедлился. Улучшение ситуации прогнозируется во втором полугодии.
