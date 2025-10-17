Иллюстративное фото

Экспорт сои украинские производители сейчас практически не производят. В частности, из-за того, что вопрос с пошлинами до сих пор не решен

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Для того чтобы осуществлять экспорт, таможня требует от производителей оплату 10% "гарантийного платежа за таможню. При этом осуществление экспорта обещает вернуть эти средства в течение 30 дней.

На 9 октября в Украине с 56% площадей намолочено 2,7 миллиона тонн сои при урожайности 2,28 тонны с гектара. Для сравнения, в прошлом году в этот период с 80% площадей было собрано 4,8 млн тонн сои с урожайностью 2,29 тонн с гектара. Сейчас в Украине сухая погода, что позволит фермерам ускорить сбор сои и подсолнечника. Соответственно это увеличит предложения на рынке.

Переработчики в течение недели предлагали за сою из ГМО 16 500–17 000 гривен за тонну, а за сою без ГМО – 18 500–18 700 гривен за тонну с доставкой на завод (протеин 39-40%). При резком увеличении предложений сои переработчики будут ограничивать закупки, поскольку они уже приобрели большие объемы подсолнечника по высоким ценам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.