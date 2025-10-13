Иллюстративное фото

В Украине в ожидании беспошлинного экспорта для аграриев предложение рапса в Украине на прошлой неделе резко снизилось. Это повлияло на цены

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Поставки украинской масличной на внешние рынки практически остановились. Эксперты убеждены, что это не изменится в ближайшее время. В частности, из-за сложностей с получением необходимого экспертного заключения в ТПП.

"За 9 дней октября объем поставок масличной на внешние рынки составил всего лишь около 8 тыс. тонн против 48 тыс. тонн за 9 дней сентября и против 210 тыс. тонн за 9 дней октября 2024 г. Кроме того, не все производители как рапса, так и сои готовы ждать неопределенный срок возмещения пошлины. Как следствие, реализация данных культур может снова вырасти на внутреннем рынке от тех аграриев, которые нуждаются в скорейшем поступлении финансов", - говорят аналитики.

При этом рапс до сих пор пользуется высоким спросом на украинском рынке от переработчиков, так и на экспортном направлении, что способствовало росту цен. В то же время заводы при неплохой рентабельности переработки повышают цены более существенно.

Цены спроса на переработчиков находились в пределах 23000-24300 грн/т СРТ и в некоторых случаях достигали 24500 грн/т СРТ.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что в этом году Украина потеряла около 50% урожая ягод. В частности причиной стали заморозки и другие погодные риски.