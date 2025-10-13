20:59  13 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
17:44  13 октября
Священник из Днепра сравнил гражданский брак с проституцией
16:55  13 октября
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
UA | RU
UA | RU
13 октября 2025, 23:50

В Украине стремительно дорожает рапс: что происходит на рынке

13 октября 2025, 23:50
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине в ожидании беспошлинного экспорта для аграриев предложение рапса в Украине на прошлой неделе резко снизилось. Это повлияло на цены

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Поставки украинской масличной на внешние рынки практически остановились. Эксперты убеждены, что это не изменится в ближайшее время. В частности, из-за сложностей с получением необходимого экспертного заключения в ТПП.

"За 9 дней октября объем поставок масличной на внешние рынки составил всего лишь около 8 тыс. тонн против 48 тыс. тонн за 9 дней сентября и против 210 тыс. тонн за 9 дней октября 2024 г. Кроме того, не все производители как рапса, так и сои готовы ждать неопределенный срок возмещения пошлины. Как следствие, реализация данных культур может снова вырасти на внутреннем рынке от тех аграриев, которые нуждаются в скорейшем поступлении финансов", - говорят аналитики.

При этом рапс до сих пор пользуется высоким спросом на украинском рынке от переработчиков, так и на экспортном направлении, что способствовало росту цен. В то же время заводы при неплохой рентабельности переработки повышают цены более существенно.

Цены спроса на переработчиков находились в пределах 23000-24300 грн/т СРТ и в некоторых случаях достигали 24500 грн/т СРТ.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что в этом году Украина потеряла около 50% урожая ягод. В частности причиной стали заморозки и другие погодные риски.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аграрии рапс цены
В Украине изменились цены на капусту: сколько теперь стоит килограмм
08 октября 2025, 23:55
В Украине снова изменились цены на огурцы: сколько придется тратить на килограмм
08 октября 2025, 02:30
Какао падает на биржах: что будет с ценами на шоколад
08 октября 2025, 01:50
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
14 октября 2025, 00:55
"Это не выдумка": певица Кристина Соловий рассказала, как убегала от полиции с бывшим
14 октября 2025, 00:35
Как в Украине за неделю подорожали овощи
13 октября 2025, 23:35
РФ вечером запустила по Украине несколько групп ударных дронов
13 октября 2025, 21:55
Зеленский заявил, что в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии
13 октября 2025, 21:44
В Харькове мужчина воровал машины с помощью эвакуатора
13 октября 2025, 21:35
Россияне снова атаковали Константиновку в Донецкой области, есть жертвы
13 октября 2025, 21:29
В Ивано-Франковской области построят индустриальный парк
13 октября 2025, 21:15
На Криворожье 29-летний мужчина задушил женщину и сбросил тело в колодец
13 октября 2025, 21:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »