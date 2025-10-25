Ілюстративне фото

Стало відомо, який в Україні у 2025 році імпорт рису. Якщо порівнювати з минулим роком, то показник змінився

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Експерти зазначили, що в період з січня по вересень 2025 року Україна імпортувала 77 806 тонн рису. Йдеться про суму в розмірі 49 331 тисяч доларів США. Минулого року за цей же період імпортували 64 985 тонн рису на суму 49 345 тисяч доларів США.

Таким чином, у 2025 році імпорт рису збільшився на 12 871 тонну. При цьому вартість імпорту зменшилась (на 14 тисяч доларів). Експерти зазначили, що це вказує про зміну цінової політики або структури постачальників.

