14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
25 жовтня 2025, 00:30

Україна збільшила імпорт рису: сума перевищила 40 тисяч доларів

25 жовтня 2025, 00:30
Ілюстративне фото
Стало відомо, який в Україні у 2025 році імпорт рису. Якщо порівнювати з минулим роком, то показник змінився

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Експерти зазначили, що в період з січня по вересень 2025 року Україна імпортувала 77 806 тонн рису. Йдеться про суму в розмірі 49 331 тисяч доларів США. Минулого року за цей же період імпортували 64 985 тонн рису на суму 49 345 тисяч доларів США.

Таким чином, у 2025 році імпорт рису збільшився на 12 871 тонну. При цьому вартість імпорту зменшилась (на 14 тисяч доларів). Експерти зазначили, що це вказує про зміну цінової політики або структури постачальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.

експорт економіка
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
