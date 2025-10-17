16:42  17 октября
17 октября 2025, 17:39

В 2023 году украинцы заработали на Onlyfans более 130 млн долларов

17 октября 2025, 17:39
иллюстративное фото: из открытых источников
В 2023 году украинцы заработали на Onlyfans больше, чем за предыдущие три года

Об этом говорится в ответе ГНС на запрос народного депутата Ярослава Железняка, которое располагает "Экономической правдой", передает RegioNews.

Как отмечается, сумма доходов украинцев от размещения контента на платформе Onlyfans за 2023 год составляет 131,75 млн. долларов. Это на 20 миллионов больше, чем за 2020-2022 годы.

"В 2023 году доходы от деятельности на Onlyfans получали 7914 украинцев – это более чем на 2 тысячи больше, чем в предыдущие три года. В 2020-2022 годах на этой платформе зарабатывали 5435 украинцев", – сообщили в ведомстве.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что украинские модели из OnlyFans задекларировали более 130 млн грн.

