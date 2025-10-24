21:22  23 октября
24 октября 2025, 00:30

В Украине снова дорожает лук: сколько стоит килограмм

24 октября 2025, 00:30
В Украине снова растет стоимость лука. Фермеры отмечают, что часть урожая остается на полях, а качество постепенно ухудшается.

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

На сегодняшний день производители готовы реализовывать лук по 7-13 гривны за килограмм (17 – 31 цент за килограмм). Это в среднем на 12% выше, чем на прошлой неделе. Основной причиной эксперты называют то, что многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая лука из-за неблагоприятных погодных условий, из-за чего существенно сократились объемы предложения данной продукции на рынке.

При этом аналитики отметили, что часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, а продают небольшими партиями.

В украинских супермаркетах в среднем килограмм лука стоит следующим образом:

  • Auchan 9,10 гривны;
  • Novus 7,89 гривны;
  • Megamarket 10,90 грн;
  • АТБ 7,95 гривны;
  • Сильпо 7,90 гривны;
  • Dmart 7,90 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине яйца за последний год подорожали на 53,6%. То есть с 35,3 до 54,2 гривны за десяток. Таким образом, сейчас в среднем в украинских магазинах стоимость лотка яиц колеблется от 59,90 до 78,20 гривны.

